В Германии прошел карнавал, где поджарили "Трампа" и избили "Путина". Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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В Германии прошел карнавал, где поджарили 'Трампа' и избили 'Путина'. Фото

В Германии прошел парад с кукольными фигурами президента РФ Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа.

Как сообщает WKBN, из-за пандемии коронавируса были отменены все массовые мероприятия, но в Дюссельдорфе по улицам провезли платформы, где изобразили мировых политиков и важные события.

Так на одной повозке изобразили российского оппозиционера Алексея Навального, который бьет в пах Путина. "Трампа" насадили на вертел и жарили на костре с надписью: "Вернем Америке былое величие".

Фигура Навального бьет Путина

А немецкого лидера Ангелу Меркель изобразили в образе нового председателя партии ХДС и одного из вероятных кандидатов в канцлеры – Армина Лашета.

Также была платформа, посвященная пандемии COVID-19 и в целом ситуации с климатом на планете.

Карнавал в Германии
Парад в Дюссельдорфе
Парад в Германии
Армин Лашет
Парад фигур в Германии
Фигура Трампа на вертеле
Платформа, посвященная климату
Платформа с Трампом

Как сообщал OBOZREVATEL, в США скульптор Стефан Манка создал огромный портрет Дональда Трампа из 2020 фаллоимитаторов.

ГерманияАлексей НавальныйВладимир ПутинДональд ТрампАнгела Меркель