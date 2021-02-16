В Германии прошел карнавал, где поджарили 'Трампа' и избили 'Путина'. Фото

В Германии прошел парад с кукольными фигурами президента РФ Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа.

Как сообщает WKBN, из-за пандемии коронавируса были отменены все массовые мероприятия, но в Дюссельдорфе по улицам провезли платформы, где изобразили мировых политиков и важные события.

Так на одной повозке изобразили российского оппозиционера Алексея Навального, который бьет в пах Путина. "Трампа" насадили на вертел и жарили на костре с надписью: "Вернем Америке былое величие".

А немецкого лидера Ангелу Меркель изобразили в образе нового председателя партии ХДС и одного из вероятных кандидатов в канцлеры – Армина Лашета.

Также была платформа, посвященная пандемии COVID-19 и в целом ситуации с климатом на планете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США скульптор Стефан Манка создал огромный портрет Дональда Трампа из 2020 фаллоимитаторов.