В Германии прекратил работу российский пропагандистский телеканал RT: появились подробности

Российский немецкоязычный пропагандистский телеканал RT DE (Russia Today Deutschland) полностью прекратил свою деятельность в Германии. Он безуспешно пытался наладить работу с 16 декабря 2021 с трансляцией через спутник и интернет.

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Об этом идет речь на сайте телеканала. Компания RT DE Productions, поставлявшая из Москвы новостной контент сайта и телеканала RT DE, объявила о прекращении журналистской деятельности в Германии.

Согласно официально озвученной версии, компания столкнулась "с огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц".

Как известно, немецкоязычный телеканал RT DE был запущен 16 декабря 2021 с трансляцией через спутник и интернет. На сайте RT DE было указано, что круглосуточное вещание в Германии начато по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданное в Сербии. Однако уже через неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу немецкого медиарегулятора федеральных земель Берлин и Бранденбург (MABB).

Позже, 2 февраля 2022 года, Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) запретила вещание RT DE в Германии, объяснив это решение тем, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в стране, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии" и потому "не может ссылаться ни на одно другое легитимное европейское разрешение".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 февраля 2022 года в Германии запретили вещание через мобильные платформы, интернет и спутник телеканала RT DE российского пропагандистского вещателя RT. Запрет объяснили отсутствием лицензии на трансляцию в ФРГ.

А 1 марта 2022 года Совет ЕС принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik. В качестве обоснования было заявлено, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание войны против Украины, что угрожает общественному порядку и безопасности Евросоюза.

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