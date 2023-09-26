В Германии порноактер изнасиловал писательницу-беженку из Украины: что известно

В Германии продолжается суд над порноактером, обвиняемым в изнасиловании украинской беженки. По данным следствия, обвиняемый предложил украинке помощь с жильем, но изнасиловал ее и запер в квартире.

Об этом пишет издание Bild. Отмечается, что в изнасиловании обвинили 36-летнего Генри Т.

Подсудимый является гражданином Германии. Он работает учителем музыки – учит играть на фортепиано и саксофоне, а параллельно снимается в порно. На счету Генри роли более чем в 100 короткометражках.

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Имя пострадавшей украинки изменено. Судебный процесс идет в берлинском суде.

Известно, что весной 2022 Генри в интернете предложил свою помощь беженцам из Украины. Уже 28 мая с центрального вокзала Берлина он забрал 27-летнюю украинскую писательницу, автор книг для детей. Однако вместо помощи поиздевался над ней.

По версии следствия, немец запер украинку в квартире в районе Кепеник, где совершил в отношении ее сексуальное насилие.

Девушка звала на помощь с балкона и звонила по телефону на экстренную службу полиции. Но мобильный телефон мужчина отобрал. Через несколько дней, 30 мая, ей удалось сбежать на заправку.

"Вдруг она закричала: "Изнасилование!" Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было. Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, видимо, прочитала в моем удостоверении личности. Я разозлился и ударил ее, запер комнаты, чтобы она не достала нож.. Она закричала с балкона, я оттащил ее назад, мы упали на пол. Я закрыл ей рот", – рассказал в суде порноактер свою версию события.

При этом мужчина подтверждает, что секс с беженкой у него был, к тому же незащищенный.

"Я порноактер, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. И она строго религиозна, а Папа Римский против презервативов", – сказал Генри.

Украинка перед судом еще не выступала, заслушать ее должны в пятницу, 29 сентября. По словам адвоката украинской беженки, сейчас она живет в Берлине. Приговор по делу должен быть оглашен 13 октября 2023 года.

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