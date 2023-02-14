В Германии ответили, рассматривают ли предоставление Украине истребителей: Мельник призвал не тратить время попусту

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что Берлин пока не рассматривает возможность предоставления истребителей Воздушным силам Украины. Однако это звучало еще до новой, девятой встречи стран – партнеров Киева в формате "Рамштайн" (она должна состояться 14 февраля). Бывший украинский посол в ФРГ, а сейчас замминистра иностранных дел Андрей Мельник призвал решить вопрос с военными самолетами быстро, потому что время не будет играть на стороне Украины.

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Вопрос расширения военной помощи нашей стране затронуло немецкое издание Die Welt. Журналисты напомнили, что глава МИД ФРГ 13 февраля, во время визита в столицу Финляндии Хельсинки, сказала, что о предоставлении истребителей Украине дебаты не ведутся.

При этом Мельник считает, что Германия все же поставит Украине истребители. Он сказал, что этого не исключают и некоторые немецкие эксперты.

"Это лишь вопрос времени", – заявил дипломат в комментарии немецким СМИ. Он подчеркнул, что затягивание процесса сделает задачи, поставленные перед Силами обороны, более сложными.

"Мы надеемся, что немцы, что федеральное правительство сейчас не будут проводить красные линии... а займутся тем, что важно для нас, – сказал Мельник, добавив: – Фактор времени имеет решающее значение".

По его словам, время на этом этапе играет против Украины. Чем дольше будут откладываться дебаты об истребителях, тем больше новых танков президент России Владимир Путин отправит на войну против украинцев.

Напомним, что "Рамштайн-9" пройдет в штаб-квартире НАТО 14 февраля. Ожидается, что представители стран обсудят предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией, в частности бронетехники, дальнобойных ракет и боевых самолетов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно президент Польши Анджей Дуда сказал, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

– В США заявляли, что дать ВСУ военные самолеты может любое суверенное государство, в том числе и член НАТО.

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