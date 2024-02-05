В Германии опасаются возвращения Трампа и последствий из-за возможного успеха РФ в Украине – NYT

Немецкие чиновники якобы опасаются негативных последствий для НАТО в случае возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Также там обеспокоены уменьшением американской помощи для Украины, которая борется с вторжением России.

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В Берлине считают, что сокращение помощи украинской армии может приблизить войну к немецкой территории, а Трамп в президентском кресле может получить второй шанс на вывод США из НАТО. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, перспектива переизбрания Трампа главой США заставляет немецких чиновников и многих их коллег по НАТО обсуждать, сможет ли блок выжить без лидерства Штатов.

Большинство представителей немецкого правительства уверены, что стратегическая надежда российского диктатора Владимира Путина – это раскол Североатлантического Альянса.

Собеседники издания также говорят, что возвращение к привычным отношениям с путинской Россией невозможно, что они не ожидают значительного прогресса в войне в Украине в этом году и что они опасаются последствий, если Путин победит и тогда война может стать ближе к Берлину.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Европа должна увеличить свою поддержку Украины и убедить американских политиков разблокировать свою. Ведь только европейской помощи Украине не хватит.

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