Поддержки только Европы для Украины будет недостаточно, – Шольц

Европа должна увеличить свою поддержку Украины и убедить американских политиков разблокировать свою, ведь только европейской помощи Украине не хватит. Путин не должен рассчитывать на то, что поддержка Украины партнерами когда-нибудь завершится.

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Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал во время выступления в Бундестаге. Политик заверил, что Германия будет делать в этом году значительный вклад, однако больше государств должны активно присоединиться.

"Для меня очень важно, чтобы мы получили более широкую европейскую поддержку. Она не должна зависеть исключительно от Германии… Даже если мы будем делать все возможное, этого недостаточно для Украины, и мы хотим, чтобы больше государств присоединились, в частности, с поставками вооружений", – подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в эти дни в ЕС, но процесс на этом не завершится. Во всяком случае, Германия, заверил Шольц, будет делать все для того, чтобы общий вклад всей Европы был настолько значительным, чтобы Украина могла на него полагаться, а Путин не мог рассчитывать на то, что поддержка Украины партнерами когда-нибудь завершится.

"Он не должен так думать", – заявил политик. Шольц добавил, что российский президент, по всей видимости, надеется на выборы в США. Ситуация непростая в связи с затягиванием решения о выделении Украине более 60 млрд долларов в Соединенных Штатах, признал канцлер, но выразил оптимизм, что президенту Джо Байдену все же удастся обеспечить помощь Украине в этом году.

"А мы все будем вносить свой вклад, чтобы помочь убедить (коллег в США), что для нас, друзей свободы и демократии, это общая задача – не оставить Украину в одиночестве", – заявил Шольц.

Он отметил, что если бы помощь не была разблокирована, Германия оказалась бы в роли крупнейшего поставщика оружия Украине во всем мире.

"Мы должны сделать все, чтобы до этого не дошло. Мы были бы самоуверенными, если бы думали, что сможем справиться своими силами. Это не так. Мы нуждаемся в единстве и солидарности", – подчеркнул Шольц.

Политик напомнил, что Германия уже является вторым после США партнером Украины с точки зрения объемов военной помощи, а предусмотренные в бюджете на 2024 год средства составляют более половины того, что будет выделено в этом году для Украины со стороны других стран ЕС. Он подчеркнул необходимость поддержки Украины в ее борьбе за свободу и чтобы эта поддержка не прекращалась.

"Это наша обязанность для свободы и безопасности в Европе", – подчеркнул канцлер.

Глава правительства ФРГ также упомянул другой вопрос, стоящий на повестке дня ЕС – вопрос европейской финансовой помощи, а именно "выделение 12 млрд евро Украине в год на ближайшие годы".

Как сообщал OBOZ.UA, Германия объявила о выделении очередного пакета военной помощи для Украины. В него, среди прочего, вошли шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, более двух десятков БТР, ракеты для систем ПВО и более тысячи артиллерийских боеприпасов.

Также стало известно, что вооруженные силы Германии готовятся к вооруженному конфликту против России. Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале этого года.

Отмечается, что государство-террорист вновь использует территорию Беларуси для массового развертывания войск – на границе с Польшей и Литвой.

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