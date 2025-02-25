В Германии обсуждают выделение €200 млрд для усиления обороны – Bloomberg

Правительство Германии хочет усилить обороноспособность германской армии для противодействия возможной агрессии РФ. Обсуждаются пути обхода установленных в стране жестких ограничений на государственные заимствования, которые позволили бы быстро выделить на спецзатраты на оборону около 200 миллиардов евро.

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Впрочем, этим намерениям могут попытаться помешать "маргинальные партии", которые прошли в парламент в результате выборов и смогут блокировать решение большинства после начала работы обновленного законодательного органа Германии. Подробности сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на источники, "знакомые с дискуссиями", издание пишет, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц начал переговоры с социал-демократами о скором утверждении 200 миллиардов евро (210 миллиардов долларов) на специальные расходы на оборону.

"Представители Христианских демократов Мерца и СДПГ обсуждают способы обойти жесткие ограничения Германии на государственные заимствования, чтобы освободить ресурсы для полуразрушенной армии страны, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. По их словам, они рассматривают возможность протолкнуть голосование за новый пакет, который будет вдвое больше, чем тот, который был принят три года назад, через парламент", – говорится в материале.

Эти переговоры перекликаются с обещаниями Мерца увеличить финансирование немецкой армии для противодействия российской агрессии. Однако в ходе реализации обещания он может столкнуться с сопротивлением "маргинальных партий" крайнего левого и крайнего правого толка, которые прошли в Бундестаг в результате выборов и создали "блокирующее меньшинство".

"Имея менее двух третей мест, основные партии не имеют голосов, чтобы ослабить конституционные ограничения на государственные заимствования. Но они могли бы обойти это, протолкнув голосование до первого заседания нового законодательного органа 24 марта. Победитель воскресных выборов находится под давлением, чтобы быстро перейти к защите, а остальные Европейский Союз пытается ответить на решимость Дональда Трампа заставить быстро урегулировать войну в Украине", – пишет Bloomberg.

Резкая смена геополитического курса США привела к тому, что в Германии начали обсуждать создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине, говорят люди. Кроме того, обсуждаются другие варианты, как расширение существующего фонда в 100 миллиардов евро или адаптирование так называемого долгового тормоза, чтобы он позволил тратить дополнительные расходы на оборону.

"Любой из этих вариантов потребовал бы супер большинства в две трети законодателей, и это будет гораздо труднее обеспечить после того, как соберется новый состав законодательного органа", – пишет издание.

Возможным вариантом избежать блокировки со стороны меньшинства в Бундестаге может стать вероятный созыв старого состава парламента на экстренную сессию – до 24 марта, когда работу начнут новые депутаты. Этот вариант, в частности, поддерживает пока еще действующий уходящий пост канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он напомнил, что подобный шаг был сделан в 1998 году, когда Германии пришлось принимать решение о войне в бывшей Югославии.

"Это редкость, когда парламент снова собирается, но это не впервые", – подчеркнул Шольц.

Однако реализация такого сценария дала бы крайне правым и левым партиям в Германии "козырь" для критики центристских партий.

"Хотя такой вариант может быть юридически осуществимым — и есть определенный прецедент — он будет политически проблематичным. Это подвергло бы центристские партии критике со стороны маргинальных партий, которые успешно прошли на выборах и могли бы обвинить Мерца в игнорировании своих избирателей", – пишет Bloomberg.

Предложение публично выдвинули вице-канцлер Роберт Хабэк от "зеленых" и министр иностранных дел Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине в понедельник. Хабек, также возглавляющий министерство экономики, подчеркнул, что окончательное решение – за новым канцлером.

Утверждение корректировки расходов до встречи нового парламента "будет сложной задачей, но она будет выполнима, если Мерц действительно будет настаивать на этом", убежден главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.

"Перед выборами СДПГ и Зеленые были открыты к идее пополнения оборонного фонда. Это было бы положительным результатом и смягчило бы риски результата выборов, которые дали блокирующее меньшинство правой AfD и левой Ливой партии, если они обе проголосуют против конституционных изменений", – считает эксперт.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в результате состоявшихся 23 февраля выборов в Германии канцлер ФРГ Шольц уступит должность своему преемнику, Фридриху Мерцу, чья партия получила наибольшую поддержку избирателей. Судя по заявлениям Мерца, будущий канцлер намерен активно противодействовать Трампу и Путину, стремится создать ядерный зонтик для Украины и новый военный союз.

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