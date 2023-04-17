В Германии назвали самый простой способ закончить войну, возмутивший Кремль

Американский журналист и политолог Фред Каплан изложил свое видение прекращения полномасштабной кровопролитной войны в Украине в немецком журнале Die Welt. Простейшим способом, по его мнению, является физическая ликвидация диктатора России Владимира Путина.

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Статья в авторитетном издании вышла под заголовком "Проще всего это закончить, если кто-то убьет Путина". Такое яркое и заманчивое для многих читателей предложение немедленно вызвало острую реакцию в Кремле.

Так, посольство Российской Федерации, расположенное в Берлине, сделало официальное заявление. Дипломаты государства-террориста назвали такую статью настоящей провокацией к убийству "без купюр".

"Welt этот фактический призыв к убийству транслирует без купюр и оговорок. И даже уносит в заголовок. Это возмущает, но уже не удивляет", – указано в сообщении.

Первая реакция кремлевской обслуги тоже никого не удивляет. Остается ждать извержение вулканов в студиях у пропагандистки Ольги Скабеевой и истерички Владимира Соловьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам отставного офицера Сухопутных войск США Бена Ходжеса, преемник Путина не сможет переплюнуть нынешнего кремлевского лидера по масштабам внутренней диктатуры и международных преступлений. Кто бы не пришел ко власти в РФ, хуже уже не будет.

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