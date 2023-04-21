В Германии назвали допустимыми операции ВСУ на территории России и оценили шансы Украины на вступление в НАТО

Операции украинской армии на территории РФ вполне допустимы. Нет ничего плохого в том, чтобы военные страны, на которую напали, в ходе боевых действий проникли в тыл врага, например, чтобы перекрыть его пути снабжения.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус 21 апреля в эфире ZDF. По его словам, при такой развязанной Москвой полномасштабной войне проникновения военнослужащих Вооруженных сил Украины на территорию России являются "совершенно нормальными".

"До тех пор, пока не подвергаются нападению города, мирные жители, гражданские районы, с этим придется смириться. Не с удовольствием, однако частью этого (украинских операций), например, является отрезание путей снабжения", – отметил глава минобороны Германии.

В то же время Писториус заявил, что НАТО необходимо тщательно взвесить членство Украины – военному альянсу якобы еще не время принимать соответствующее решение.

"Дверь приоткрыта, но сейчас не время решать это. Решать надо с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", – сказал Писториус, добавив, что членство не может серьезно обсуждаться, поскольку бушует война.

Выступая на заседании в формате "Рамштайн" в Германии, Писториус сказал, что основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы Украина могла защитить себя от России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате "Рамштайн" 21 апреля заявил, что все союзники по альянсу согласились с тем, что Украина в конечном итоге станет его членом.

– Накануне, 20 апреля Столтенберг приезжал в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он подчеркнул, что "барьеров для принятия политических решений" о членстве страны в НАТО нет. Гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но они не должны стать альтернативой вступлению в Альянс.

– Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание "Рамштайна", рассказал, что с начала войны НАТО предоставило Украине военную помощь на сумму более 55 млрд долларов.