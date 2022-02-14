В Германии нашли останки всадника и лошади возрастом 1400 лет

На юге Германии археологи нашли скелетные останки мужчины, похороненного 1400 лет назад рядом с обезглавленным конем. Погребение обнаружили на древнем кладбище в городе Книтлинген.

Об этом сообщил региональный совет Штутгарта. Отмечается, что всадник был похоронен во время процветания королевской династии Меровингов, которая в V – середине VIII века правила на огромной территории частей нынешней Франции, Бельгии, современной Германии и Швейцарии.

Деталями о находке археологи поделились с научным сайтом Live Science. Фольке Даммингер, отвечающий за раскопки на этом месте, рассказал, что при жизни мужчина был членом местной элиты и служил королю.

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"Он стоял в "командной цепочке" с королями Меровингов, на ее вершине. Это означало, что он был обязан участвовать в королевских кампаниях. Как член местной элиты, он, скорее всего, являлся главой фермерского хозяйства, состоявшего из его семьи и слуг", – рассказал Даммингер.

Почему мужчина был похоронен рядом с обезглавленным конем, неизвестно. Как и неясно, что произошло с головой коня, поскольку ее в погребении не нашли.

"Скорее всего, обезглавливание лошади было частью церемонии погребения", – сказал Даммингер.

По словам археолога, коня похоронили рядом с его владельцем как "могильный инвентарь" для потусторонней жизни, а не как жертву. Члены семьи умершего хотели подчеркнуть его богатство и важность, чтобы извлечь выгоду из его статуса.

"Одной из функций церемонии было представление умершего в его прежнем статусе и богатстве, что демонстрировало желание наследников сохранить этот статус", – объяснил Даммінгер.

На том же кладбище археологи обнаружили останки еще нескольких людей, живших примерно в то же время, что и этот всадник. Возле них нашли ценные вещи. Так, женщина была похоронена с золотой брошью, а мужчины с оружием – мечами, копьями, щитами и наконечниками стрел.

Археологи продолжат раскопки на месте древнего захоронения. Даммингер рассказал, что его команда находится в процессе изучения могильного инвентаря всадника, также будет проведена антропологическая работа с костями и зубами мужчины, чтобы узнать, почему он умер и сколько ему было в то время лет.

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