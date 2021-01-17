В Германии нашли окаменевшую акулу огромных размеров

В Германии нашли окаменелость огромной акулы под названием Asteracanthus – представители этого вида населяли моря 150 млн лет назад и были одними из крупнейших представителей фауны в свое время.

Окаменелый скелет обнаружили в известняках Зольнхофена в Баварии, пишет Daily Mail. В акульих челюстях сохранилось 150 зубов.

Акулы данного вида, являющиеся ближайшими родственниками современных акул и скатов, появились во время последнего девона, около 361 млн лет назад.

Вымерли они одновременно с динозаврами в конце мелового периода, около 66 млн лет назад.

Эксперты из Венского университета, изучавшие скелет, сказали, что Asteracanthus был 8 футов (около 2,5 м) в длину, что делало его одной из крупнейших акул своего времени. Самая большая зарегистрированная длина найденных окаменелостей рыб составляет около 10 футов (около 3 м), уточнили они.

По информации ученых, хрящевые рыбы, в том числе акулы и скаты, являются одной из самых успешных групп позвоночных – они живут на Земле до сих пор.

Их зубы меняются в течение всей жизни, поэтому являются самой частой из находок палеонтологов. При этом хрящевые скелеты сохраняются плохо. Поэтому найденный в Баварии почти полный образец является уникальным.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что палеонтологи нашли самое опасное место на планете, где обитали древние чудовища – около 100 млн лет назад это была пустыня Сахара (Африка).

Ученые отметили, что малоизученное месторождение меловых пород на краю пустыни стало местом гибели многих динозавров.