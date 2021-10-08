В Германии начался суд над 100-летним экс-охранником нацистского концлагеря

В Германии 7 октября начался судебный процесс над 100-летним бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен. Йозефа С. обвиняют в соучастии в убийстве более 3,5 тысяч заключенных во время Второй мировой войны.

Об этом пишет Berliner Zeitung. Заседания проходят в земельном суде в Нойруппине.

По данным прокуратуры, он был сознательным и добровольным соучастником в убийствах 3 518 заключенных, совершенных с января 1942 года по февраль 1945-го.

Предполагается, что процесс продлится до января 2022 года. В этот период планируется провести более 20 заседаний.

Подсудимый сможет присутствовать на каждом из них не более 2-2,5 часов из-за своего возраста. Отмечается, что скоро ему исполнится 100 лет.

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Таким образом, Йозеф С. является самым пожилым человеком, которого когда-либо привлекали к суду по обвинениям в пособничестве нацистам.

Заксенхаузен расположен в городе Ораниенбург, что недалеко от Берлина. Нацистский концентрационный лагерь был создан там еще в 1936 году, а количество заключенных в разный период времени составлял там до 60 тысяч. На его территории погибли более 100 тысяч человек.

Ранее OBOZREVATEL писал, как во время Второй мировой войны в Германии тысячи женщин работали в концлагерях. Согласно исследованию ВВС, они издевались и пытали заключенных женщин.