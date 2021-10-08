В Германии начался суд над 100-летним экс-охранником нацистского концлагеря

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Германии начался суд над 100-летним экс-охранником нацистского концлагеря

В Германии 7 октября начался судебный процесс над 100-летним бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен. Йозефа С. обвиняют в соучастии в убийстве более 3,5 тысяч заключенных во время Второй мировой войны.

Об этом пишет Berliner Zeitung. Заседания проходят в земельном суде в Нойруппине.

По данным прокуратуры, он был сознательным и добровольным соучастником в убийствах 3 518 заключенных, совершенных с января 1942 года по февраль 1945-го.

Предполагается, что процесс продлится до января 2022 года. В этот период планируется провести более 20 заседаний.

Подсудимый сможет присутствовать на каждом из них не более 2-2,5 часов из-за своего возраста. Отмечается, что скоро ему исполнится 100 лет.

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Таким образом, Йозеф С. является самым пожилым человеком, которого когда-либо привлекали к суду по обвинениям в пособничестве нацистам.

Заксенхаузен расположен в городе Ораниенбург, что недалеко от Берлина. Нацистский концентрационный лагерь был создан там еще в 1936 году, а количество заключенных в разный период времени составлял там до 60 тысяч. На его территории погибли более 100 тысяч человек.

Концлагерь Заксенхаузен расположен недалеко от Берлина.

Ранее OBOZREVATEL писал, как во время Второй мировой войны в Германии тысячи женщин работали в концлагерях. Согласно исследованию ВВС, они издевались и пытали заключенных женщин.

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