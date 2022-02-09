В Германии начали расследование в отношении чешского миллионера: тот разогнал Bugatti до 417 км/ч. Видео

Чешский миллионер Радим Пассер попал под следствие за езду со скоростью 417 км/ч на немецком автобане. Его обвиняют в проведении незаконной автогонки на автомагистрали A2 между Берлином и Ганновером в июле 2021 года.

Об этом сообщает Euronews. Водитель автомобиля Bugatti Chiron разместил на YouTube запись сверхбыстрой поездки, что вызвало широкую критику в Германии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам немецких прокуроров, 58-летний миллионер ехал нарушая правила дорожного движения и действовал безрассудно, чтобы достичь максимально возможной скорости.

Если мужчину признают виновным, ему грозит два года тюремного заключения или крупный штраф.

Видео дня

Напомним, Пассер достиг скорости 417 км/ч, что всего на 3 км/ч меньше максимальной скорости Chiron, ограниченной электроникой. На своих видео миллионер неоднократно подчеркивает, что безопасность была приоритетом во время заезда, и что он выбрал участок автобана, который был прямым и широким, а заезд выполнялся в условиях хорошей видимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве транспорта Германии заявили, что отвергают любое поведение на дороге, которое приводит или может привести к тому, что участники дорожного движения подвергаются опасности.