В Германии могут вернуть призыв в армию: в чем причина и какие планы

Лидер оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" и ведущий претендент на должность канцлера Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой постепенного возобновления военной службы. В его планах предусмотрено, что в будущем до 30 000 призывников будут ежегодно проходить обучение в немецких вооруженных силах.

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Об этом пишет The Time. Такие действия позволят Германии увеличить численность активного военного резерва.

"Мы понимаем, что это нельзя сделать за одну ночь", – подчеркнул Мерц, выступая в Федеральной академии политики безопасности в Берлине.

Претендент на должность немецкого канцлера поднял эту тему на фоне роста популярности партии действующего канцлера Олафа Шольца в опросах, отмечая важность усиления обороноспособности Германии в современных условиях.

В настоящее время Вооруженные силы Германии сталкиваются со значительной нехваткой личного состава: количество профессиональных солдат на 30 000 меньше целевого показателя в 210 000 человек. Некоторые немецкие генералы отмечают, что для полной защиты страны армии нужно еще не менее 60 000 резервистов.

Следует отметить, что в 2011 году призыв в армию был приостановлен, поскольку Бундесвер перешел на контрактную модель службы. Однако в связи с ростом угроз в регионе вопрос его возобновления обсуждается уже несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные могут быть вовлечены в поддержание мира в Украине. По ее словам, это будет возможно в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

Бербок подчеркнула, что Германия готова поддерживать инициативы по долгосрочному миру, включая гарантии безопасности, международные миротворческие миссии или усиление военной помощи Украине.

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