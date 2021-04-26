В Германии медсестра вводила физраствор вместо вакцины от коронавируса

В Германии полиция начала расследование из-за подмены вакцины от коронавируса медсестрой Красного Креста в городе Вильгельмсхафен.

Женщина разбила ампулу с препаратом BioNTech/Pfizer и заменила его на физраствор, сообщает издание DW и сайт местной полиции.

Сначала медсестра пыталась скрыть содеянное, но позже призналась коллеге. Женщину уволили с работы и Красного креста Германии, правоохранители начали расследование.

В день инцидента прививки сделали около 200 людям. Физраствор вместо вакцины ввели шестерым. Кому именно, поможет установить тест на наличие антител.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на сегодняшний день около половины украинцев переболели коронавирусом. Вирусолог спрогнозировала, что базовый коллективный иммунитет от COVID-19 может быть сформирован до конца текущего года.