В Германии антивакцинатор убил жену и детей из-за поддельного COVID-сертификата

В Германии в городе Бранденбург неподалеку от Берлина мужчина-антивакцинатор убил всю свою семью – жену и троих дочерей. Он расстрелял их из пистолета, а после этого выпустил пулю себе в голову.

Об этом сообщает местное издание BILD. Причиной такого поступка могло стать то, что на работе у супруги немца узнали, что ее сертификат о вакцинации от коронавируса – поддельный.

В предсмертной записке мужчина написал, что боялся, что из-за разбирательства по поводу подделки документа его арестуют, а их детей заберут. Отмечается, что такие слухи в сети распространяют противники вакцинации от COVID-19.

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На самом же деле, страх был ничем не обоснован: ни у мужчины, ни у его жены не было судимости, им грозил лишь штраф.

Однако 40-летний немец, несмотря на это, в ночь на прошлую пятницу, 3 декабря, решил свести счеты с жизнью, перед этим убив жену и детей. Его возлюбленной тоже было 40 лет, а их дочерям – 4,8 и 10 лет. По предварительной информации, все они были убиты во сне, каждую из жертв нашли в кровати.

Убитых обнаружили их соседи через полтора дня, они же и вызвали полицию. Экспертиза установила, что они погибли от выстрела в голову с небольшого расстояния. На телах женщины и девочек не было следов борьбы. Рядом с мужчиной нашли орудие убийства, лицензии на пистолет у него не было.

Полиция пока не подтвердила и не опровергла эту версию происшествия, расследование продолжается. Установлено, что на момент инцидента семья находилась на карантине из-за COVID-19.

Известно, что мужчина работал учителем и с лета состоял в нескольких онлайн-чатах радикальных противников вакцинации, включая группу Бодо Шиффмана, который отрицает коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США телеевангелист и антивакцинатор Маркус Лэмб умер после госпитализации с COVID-19, у него также был диабет. Мужчина призывал людей к молитве вместо прививок.