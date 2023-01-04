В Гааге официально поддержали создание спецтрибунала для России

Городской совет Гааги поддержал инициативу по созданию спецтрибунала для России. Учитывая, сколько военных преступлений уже зарегистрировано и расследуется в Украине, для этого понадобится отдельное здание.

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Соответствующее предложение было внесено лидером партии VVD (Народная партия за свободу и демократию) Лотте ван Бастен Батенбург, сообщает "Укринформ". Она отметила, что горсовет должен сделать все возможное для поддержки создания спецтрибунала и подготовиться к его размещению в городе.

"Гаага – международный город мира и справедливости, здесь уже расположены МКС и специальные трибуналы по Руанде и Югославии. Также здесь базируются Евроюст и Европол. Поэтому мы имеем опыт и международно-правовую инфраструктуру для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне", – отметила она.

Ван Бастен Батенбург отметила, что предложение поддержал почти весь горсовет. По ее словам, вероятнее всего, для этого потребуется немало времени, чтобы создать достаточную международную поддержку для создания трибунала, а затем, чтобы он начал свою работу.

"Мы должны убедиться, что как только специальный трибунал будет официально создан, залы суда, офисы и т.д. будут готовы к использованию, чтобы правосудие могло осуществиться", – отметила лидер партии VVD.

Она также предположила, что для расположения спецтрибунала понадобится отдельное помещение. Вероятно, для этого подойдут офисы и залы судебных заседаний трибуналов по Руанде и Югославии, которые завершают свою работу.

Лидер партии VVD также напомнила, что 30 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила создать специализированный независимый трибунал или специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Напомним, ранее парламент Нидерландов в полном составе поддержал решение о создании специального трибунала, который будет расследовать преступления Российской Федерации против Украины. Несмотря на то, что все участники голосования признают, что подобный суд пройдет еще не скоро, они считают, что Гаага должна быть полностью готова к нужному моменту.

Ранее Гаагский уголовный суд уже осуждал военных преступников с помощью отдельных трибуналов. Так, в 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к 40 годам тюрьмы за военные преступления и геноцид, совершенные во время боснийской войны 1992 года – 1995 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Германии заявили, что Гаагский международный трибунал будет рассматривать дело против президента РФ Владимира Путина отнюдь не в гипотетической перспективе. Диктатор уже признается в прямом совершении военных преступлений в Украине, не скрываясь от журналистов и мирового сообщества;

– министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что их страна готова создать новый трибунал для рассмотрения дела о вторжении России в Украину. Его могут организовать при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

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