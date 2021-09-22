В Финляндии нашли способ, как вырастить кофе в лаборатории: миру грозит дефицит напитка из-за изменений климата

Исследователи из Финляндии нашли способ, как вырастить кофе в лаборатории. Это удалось сделать с использованием клеток, собранных из настоящих растений.

Команда выпустила свою первую чашку. По словам ученых, по запаху и вкусу напиток напоминал обычный кофе, сообщает New Atlas (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Исследователи объяснили, что первоначально культивирование клеток начинается с части растения, например, листа. Затем сформированные клетки размножаются в определенной питательной среде. В конечном итоге клетки переносятся в биореактор, из которого затем собирается биомасса. Клетки сушат и обжаривают, после чего можно сварить кофе.

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Идея состоит в том, чтобы использовать биотехнологию, а не традиционное сельское хозяйство для производства продуктов питания. Как следствие, предоставить альтернативные способы, которые менее зависят от неустойчивых методов. Ученые из Стокгольмского института окружающей среды заявили, что в конце 21 века человечество может столкнуться с острой нехваткой кофе и сахара на фоне изменения климата.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Британии и Венгрии заявили, что умеренное употребление кофе, от половины до трех чашек в день, может снизить риск смерти от всех заболеваний на 12%, а от сердечно-сосудистых – на 17%.