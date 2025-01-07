В Facebook и Instagram произойдут важные изменения: чего ждать в ближайшее время

Гендиректор Meta Platforms Марк Цукерберг опубликовал видеообращение с извинениями за чрезмерную цензуру на платформах компании и заявил о существенном расширении свободы слова. Он анонсировал кардинальные изменения в политике модерации в Facebook и Instagram.

Видео дня

Об этом Цукерберг объявил на своей Facebook-странице. Он также сказал, что эти изменения будут введены при поддержке администрации Дональда Трампа.

Цукерберг раскритиковал до сих пор действовавшие на его платформах ограничения.

"Мы создали сложные системы для модерации контента, но когда все сложно, это может привести к ошибкам. Даже если цензурируется 1% постов, это все равно касается миллионов пользователей. Кончилось все тем, что ошибок и цензуры стало слишком много", – подчеркнул гендиректор Meta Platforms.

Марк Цукерберг назвал основные нововведения:

Отмена фактчекеров и внедрение "Заметок сообщества"

По словам Цукерберга, существующие фактчекеры демонстрировали политическую предвзятость, особенно в США. Новая система позволит пользователям самим проверять информацию и оставлять комментарии.

Упрощение правил контента

Снимаются ограничения на обсуждение чувствительных тем, таких как иммиграция и гендер. Цель – создать пространство для обмена мнениями и опытом без лишних барьеров.

Изменение алгоритмов модерации

Автоматические фильтры не будут больше блокировать посты за мелкие нарушения. Основное внимание будет сосредоточиваться на серьезных нарушениях и незаконном контенте.

Возврат политического контента

Политические посты будут опять появляться в рекомендациях, учитывающих растущий запрос пользователей на такой контент.

Сотрудничество с правительством США

Meta будет работать над защитой свободы слова от цензуры со стороны других стран, ссылаясь на сильные конституционные гарантии США.

Цукерберг отметил, что сложные системы никогда не будут идеальными. Однако основной его приоритет теперь – снизить уровень цензуры и возвращение к миссии социальной сети: дать каждому пользователю голос и свободу высказывать свои мысли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Meta запустила новую соцсеть Threads, которая должна стать основным конкурентом Twitter. Threads начал активно блокировать посты о российском вторжении, объясняя это "языком агрессии и враждебными символами".

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