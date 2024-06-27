В Европарламенте призвали не дать Орбану председательствовать в ЕС: опубликовано разгромное письмо

Венгрия собирается принять председательство в Совете Евросоюза 1 июля, несмотря на откат демократии в стране и дружеские связи правительства Орбана с Москвой и Пекином. Европарламентарии направили письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием этого не допустить.

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Об этом сообщила The Guardian. В распоряжении журналистов издания оказалось письмо из 20 тыс. подписей, которое направил Мишелю депутат Европарламента от партии "Зеленых" Даниэль Фрейнд.

"Вместе с 20 тыс. граждан мы, члены Европейского парламента, которые подписались ниже, просим вас официально приостановить председательство Венгрии в Раде, которое должно начаться 1 июля 2024 года", – говорится в письме.

Издание не указывает, кто именно из евродепутатов подписался под документом.

В письме отмечается, что "было бы крайне вредно репутации ЕС, если бы действующее правительство Венгрии представляло Европу сразу после выборов".

Также речь идет о необходимости "прекратить издевательство правительства", которое не поддерживает фундаментальные европейские ценности.

Евродепутаты подчеркивают, что Венгрия в ее нынешнем состоянии никогда не выдержала бы критериев вступления в ЕС.

"Поэтому ее преступное руководство не должно иметь права представлять Евросоюз", – подытожили евродепутаты в обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, страны ЕС работают над ограничением влияния премьера Венгрии Орбана на политику евросодружества. После 1 июля верховенство ЕС на полгода перейдет в Будапешт, и это может повлиять на проукраинскую политику Евросоюза. Власти Бельгии уже предложили несколько вариантов, которые помогут обойти вето Венгрии или затруднять его осуществление.

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