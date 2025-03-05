В Европарламенте предлагают создать общую европейскую армию и лишить Венгрию права голоса – Politico
Евродепутаты от проевропейской партии Volt выступили с инициативой лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе из-за ее систематической блокировки совместных решений. Также предлагается создать совместную европейскую армию.
Они готовятся передать документ лидерам ЕС в ближайшее время. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект плана евродепутатов, включающий девять пунктов.
Кроме лишения Венгрии голоса, они также предлагают:
- назначить верховную представительницу ЕС по иностранным делам Каю Каллас на должность полноценного министерства иностранных дел Евросоюза;
- создать общую европейскую армию;
- пересмотреть договоры ЕС для расширения полномочий в сфере обороны и подготовки к дальнейшему расширению Евросоюза.
Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал несколько жестких заявлений об Украине, ее членстве в ЕС и войне с Россией. Он отметил, что решение о присоединении Украины к ЕС зависит от Венгрии, и если Будапешт будет выступать против Киев не сможет стать членом Евросоюза.
Также Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.
Он требует от Европейского Союза "прямых переговоров с РФ" о прекращении огня в Украине. Если позиция Будапешта не будет учтена, правительство Орбана заблокирует принятие решений Европейского совета относительно российско-украинской войны.
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