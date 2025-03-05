В Европарламенте предлагают создать общую европейскую армию и лишить Венгрию права голоса – Politico

Евродепутаты от проевропейской партии Volt выступили с инициативой лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе из-за ее систематической блокировки совместных решений. Также предлагается создать совместную европейскую армию.

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Они готовятся передать документ лидерам ЕС в ближайшее время. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект плана евродепутатов, включающий девять пунктов.

Кроме лишения Венгрии голоса, они также предлагают:

назначить верховную представительницу ЕС по иностранным делам Каю Каллас на должность полноценного министерства иностранных дел Евросоюза;

создать общую европейскую армию;

пересмотреть договоры ЕС для расширения полномочий в сфере обороны и подготовки к дальнейшему расширению Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал несколько жестких заявлений об Украине, ее членстве в ЕС и войне с Россией. Он отметил, что решение о присоединении Украины к ЕС зависит от Венгрии, и если Будапешт будет выступать против Киев не сможет стать членом Евросоюза.

Также Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.

Он требует от Европейского Союза "прямых переговоров с РФ" о прекращении огня в Украине. Если позиция Будапешта не будет учтена, правительство Орбана заблокирует принятие решений Европейского совета относительно российско-украинской войны.

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