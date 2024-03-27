'В этой войне Украина должна победить': десятки нобелевских лауреатов призвали увеличить помощь Киеву и не признавать Путина президентом

Нобелевские лауреаты обратились к мировым лидерам с открытым письмом. Они отметили, что Украина, ставшая жертвой полномасштабной кровавой войны, развязанной Россией, должна победить. Так что мир должен объединиться и помочь Украине достичь победы, ведь она станет залогом сохранения на планете мира, прогресса и прав человека.

В то же время подписанты призвали мир не признавать "перевыборы" Владимира Путина на очередной президентский срок, ведь российский правитель превратил Россию в милитаризованное полицейское государство с ядерным оружием, угрожающее существованию планеты. Под открытым письмом подписались 39 лауреатов Нобелевской премии – и сбор подписей продолжается, его текст обнародован на сайте Т-invariant.

Авторы обращения напомнили о преступлениях Путина, совершенных им в последние годы как против Украины, так и внутри РФ.

"Два года назад Владимир Путин развязал неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины, приведшую к смертям и разрушениям, невиданным со времен Второй мировой войны. Эта война сопровождается нарастающим жестоким подавлением политической жизни и свободы слова в самой России. Недавно мир потрясла гибель Алексея Навального, главного политического оппонента Путина. До того, как он был брошен в тюрьму, подвергнут пыткам и, в итоге, убит, Навальный пережил организованную путинским режимом попытку отравления с помощью химического оружия. Несмотря на это ужасное покушение, он вернулся в Россию", – отмечено в обращении.

Авторы открытого письма подчеркивают: и убийство Навального и тем более кровавая агрессия России против Украины касаются не только стран, где совершены эти преступления. Они касаются всего международного сообщества.

"Режим Путина показал, что он представляет собой прямую и явную угрозу всему человечеству. С момента прихода к власти в 2000 году Путин систематически уничтожал постсоветские демократические институты и разжигал конфликты в странах бывшего СССР. Полномасштабная агрессия против Украины и убийство Алексея Навального — это перевод угрозы на новый уровень, поскольку режим Путина более не видит никаких ограничений при нарушении им прав человека и международных норм", – убеждены авторы письма.

Первая и Вторая мировые войны, полыхавшие на планете в ХХ веке и унесшие миллионы жизней, стали уроком для мира. Человечество, отмечают подписанты обращения, осознало, что может избежать самоуничтожения лишь тогда, когда будет соблюдать принципы демократии и неукоснительно придерживаться международного законодательства в области прав человека. И эти устои сегодняшняя Россия пытается разрушить.

"Режим Путина цинично их растоптал. Трагедии тоталитаризма взывают к уважению к свободе и достоинству личности. Путин откровенно над ними издевается. Он превратил Россию в предельно милитаризованное полицейское государство с крупнейшим ядерным арсеналом, представляющее угрозу самому существованию мира. Об этой угрозе постоянно напоминали Алексей Навальный и другие лидеры российской оппозиции, следуя их великому предшественнику, лауреату Нобелевской премии мира 1975 года академику Андрею Сахарову", – сказано в письме.

Именно поэтому самые выдающиеся ученые со всего мира, а также люди, сделавшие особый вклад в то, чтобы планета не погрузилась в пучину новых войн, хаоса и самоуничтожения, призвали политических лидеров всех стран "со всей силой выступить за мир, прогресс и права человека" и не повторять ошибок предшественников, в свое время пытавшихся умиротворить Адольфа Гитлера – и получивших вследствие этого страшнейшую войну в истории.

"Как члены международного научного сообщества мы глубоко обеспокоены тем, что научному прогрессу угрожают диктаторы, подавляющие интеллектуальную свободу, особенно тогда, когда глобальное сотрудничество столь важно на фоне пандемий, изменения климата и экзистенциальной угрозы оружия массового уничтожения. Мы призываем мировых лидеров и всех людей доброй воли отказаться от каких-либо иллюзий относительно господина Путина и его преступного режима. История нас учит, что умиротворение агрессора ведет к дальнейшим преступлениям против человечности. Никакие временные выгоды не могут оправдать этого. Мы решительно выступаем против повторения Мюнхена-1938!" – призвали ученые.

Первым среди требований нобелевских лауреатов к лидерам стран мира отмечено существенное увеличение помощи Украине. Ведь, убеждены они, "в этой войне Украина должна победить, а не просто "не проиграть".

"Своевременная помощь украинцам сократит потери человеческих жизней и поможет выгнать агрессора с их земли. Неудачи Путина в ходе военной агрессии будут восприняты как моральная победа миллионами россиян, укрепят их надежды на демократическое будущее и мобилизуют антивоенное движение", – убеждены подписанты.

В то же время они считают необходимым, чтобы мировое сообщество поддержало права человека и демократическую оппозицию в России. В частности, мир должен вмешаться и защитить политических заключенных в РФ, которые подвергаются пыткам и над которыми нависла угроза физического уничтожения.

Кроме того, письмо содержит призыв усилить поддержку граждан России, которым грозят репрессии из-за их демократических и антивоенных политических убеждений и которые нуждаются в убежище, поддержать российские демократические антипутинские организации, а также независимые СМИ в РФ и, наконец, делегитимировать незаконное удержание власти в России Путиным, не признавая его переизбранным президентом.

"Мы призываем всех людей доброй воли и общественные организации использовать все доступные им ресурсы для активного воздействия на политических лидеров с призывом противостоять российской агрессии и выступить в поддержку Украины. В память об Алексее Навальном, отдавшем за это свою жизнь, мы подчеркиваем важность продвижения демократии и верховенства права с тем, чтобы Россия стала частью сообщества демократий. Совместными усилиями мы сможем способствовать достижению мира в Европе и предотвращению глобальной катастрофы", – резюмировали авторы письма.

На данный момент обращение подписали 39 нобелевских лауреатов, в том числе беларуская писательница Светлана Алексиевич и украинская правозащитница Александра Матвийчук, ставшие лауреатами Нобелевской премии мира.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден назвал Путина "мясником" и заявил, что США могли бы защитить Украину от него. Такое заявление он сделал 26 марта, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина.

Байден сказал, что "видит будущее, в котором мы будем защищать демократию, а не умалять демократию". Он выступил за повышение налогов для миллиардеров, проживающих в Соединенных Штатах. Это могло бы решить целый ряд проблем, убежден американский президент – включая помощь Украине в ее борьбе с агрессором.