Байден назвал Путина "мясником" и заявил, что США могли бы защитить Украину от него

Президент США Джо Байден назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "мясником". Американский глава поддержал идею защиты Украины от Российской Федерации.

О поддержке Киева он высказался 26 марта, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина. Расшифровку речи президента опубликовал официальный сайт Белого дома.

Байден сказал, что "видит будущее, в котором мы будем защищать демократию, а не умалять демократию".

Он выступил за повышение налогов для миллиардеров, проживающих в Соединенных Штатах. Это могло бы решить целый ряд проблем, заявил американский президент.

"Мы могли бы сделать очень много важных вещей. В том числе, наконец, защитить Украину от этого мясника Путина", – сказал Байден. На сайте Белого дома указано, что после этого в зале прозвучали аплодисменты.

Как писал OBOZ.UA:

– Февральский соцопрос YouGov показал, что 61% американцев верит в вероятность начала мировой войны в течение пяти-десяти лет.

– Опрос, проведенный в марте 2024 года, свидетельствует о том, что граждане США поддерживают предоставление военной помощи Украине.

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