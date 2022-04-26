В эстонском порту Мууга изъяли рекордную партию кокаина на 500 миллионов евро, направлявшуюся в Россию

В эстонском порту Мууга на корабле, который направлялся в Россию, обнаружили большую партию кокаина. Более трех тысяч пачек наркотика, сложенных в 72 черных мешка, нашли в одном из контейнеров с бананами из Эквадора.

Об этом сообщает издание Delfi. Отмечается, что одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и Северной Европы – 3,5 тонны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Розничная стоимость этого кокаина составила бы около полумиллиарда евро.

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Глава службы по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии Рауль Коппельмаа подчеркнул, что такое большое количество наркотика не предназначено для эстонского рынка, так как в стране нет такого сообщества потребителей.

"Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация. В рамках указанного производства НТД тесно сотрудничает с международной полицией, в том числе с голландской полицией, финской таможней и Европолом, с целью выявления преступников, причастных к этому делу", – сказано в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное расследование дела, которым занимается служба по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела НТД, а производство находится в ведении Государственной прокуратуры Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили схему по обороту наркотических веществ, в частности метадона, которая действовала во всех регионах страны. Организаторы распространения запрещенных веществ ежемесячно получали доход от своей деятельности в размере до 10 млн грн.