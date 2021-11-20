В Эстонии начали строить 'стену' на границе с РФ, а в Финляндии задумались об угрозе. Фото

Из-за миграционного кризиса на границе Европейского Союза страны, граничащие с Российской Федерацией и Беларусью, начали строительство дополнительных заграждений, которые бы осложнили путь для нелегалов попасть на территорию ЕС. После Польши и Литвы 20 ноября возводить временные пограничные ограждения взялась Эстония на восточной границе с Россией.

Работами занимаются военнослужащие Сил обороны, сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) страны, передает портал ERR. В то же время о необходимости "стены" рядом с РФ задумались также в Финляндии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Начальник оперативного штаба Идашской префектуры Урмаса Эльма пояснил, что эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа имеет преимущественно естественные водные преграды. Поэтому правоохранители вместе с военнослужащими работают над укреплением единственного сухого участка в бывшем русле реки Нарвы. Отмечается, что именно там существует самый большой риск незаконного пересечения границы.

Видео дня

Работы по строительству "стены" начались около 09:00 субботы и продолжились до сумерек. По словам Эльмы, в целом на этом участке Силы обороны будут работать в течение двух дней.

Со своей стороны заместитель гендиректора PPA Эгерт Беличев добавил, что проведенные ранее на тренировочном собрании учения дали эстонцам ценный опыт по охране границы. Однако только в реальных условиях можно узнать, какова общая способность Сил обороны и PPA по установлению временных заграждений и какие для этого нужны материально-техническая база, человеческие ресурсы.

"Пока миграционное давление на Эстонию не увеличился, но если он изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы", – пояснил он.

Поскольку работы по строительству "стены" проходят в пограничной зоне, где движение осуществляется по строгим правилам, эстонских резервистов и военнослужащих сопровождают также пограничники.

Известно, что до 25 ноября к границе перемещается дорожная техника Сил обороны, в передвижении участвуют больше полицейских и пограничников, чем обычно. Кроме того, до 26 ноября на восточной границе страны установлены ограничения на полеты пилотируемого и беспилотного авиатранспорта.

Тему о необходимости укрепления границы в Финляндии поднял экс-министр внутренних дел Кай Мюккянен, передает Yle. На фоне зафиксированных попыток мигрантов с Ближнего Востока прорваться в ЕС с территории Беларуси и через Польшу, он предложил правительству рассмотреть вопрос о возведении ограждений. По его убеждению, их строительство позволило бы минимизировать риски проникновения нелегалов в Финляндию в обход пропускных пунктов.

В Пограничной службе страны заявили, что не видят никаких законодательных запретов на строительство таких заграждений. При этом подчеркнули, что сам процесс строительства будет тяжелым и не позволит защититься от наплыва мигрантов.

Не слишком благосклонно к возведению "стены" на границе с Россией относятся и опрошенные финскими СМИ эксперты. По их мнению, на большей части приграничной территории просто отсутствует необходимая для этого инфраструктура.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября мигранты после нескольких попыток попасть в Польшу из Беларуси покинули свои стихийные лагеря возле КПП "Кузница-Брузги". Позже непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко признался, что помогал беженцам в намерениях проникнуть на польскую территорию.