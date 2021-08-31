В Эстонии избрали нового президента. Что о нем известно

Во вторник, 31 августа, в Высшем законодательном государственном органе Рийгикогу Алар Карис был избран президентом Эстонии во втором туре. Его кандидатуру поддержали 72 члена эстонского парламента.

Об этом сообщило издание ERR. В первом туре кандидатура Кариса, который состоялся всего за день до второго, 30 августа, получила 63 голоса, но по закону их необходимо не менее 68.

Алар Карис родился в 1958 году в городе Тарту в восточной Эстонии. В 1981 году закончил Эстонский университет естественных наук и начал работать в государственном биологическом центре.

В марте 2013 году Карису была доверена должность государственного контролера республики. Основные обязанности заключались в контроле и аудите системы налогообложения, а также изучение направлений, куда местные и столичные власти тратят деньги налогоплательщиков.

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С 2017 года и до сегодняшнего избрания на высший руководящий пост страны работал директором Национального музея Эстонии.

Женат, у него трое детей и пятеро внуков.

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