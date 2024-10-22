В Эстонии хотят лишить права голоса российских резидентов: о чем идет речь

В Эстонии депутаты инициировали законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые лишат права голоса на выборах граждан третий стран, а также людей без определенного гражданства. В первую очередь проект закона касается граждан страны-агрессора России.

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Инициативу представил на заседании Рийгикогу в понедельник, 21 октября, председатель фракции Isamaa ("Отечество") Хелир-Валдор Сеэдер. Законопроект о внесении изменений в Конституцию был подан парламенту с 28 подписями депутатов, передает издание Postimees.

Сеэдер заявил, что 38% россиян, проживающих в Эстонии, а также 52% лиц с неопределенным гражданством не осудили войну, развязанную Россией против Украины.

"Такие люди не должны играть роли в принятии решений, влияющих на жизнь Эстонии", – подчеркнул глава фракции.

Он отметил, что четыре из шести фракций эстонского парламента, уже поддержали лишение права голоса граждан РФ, соответствующий документ уже прошел первое чтение.

"В дополнение к законопроекту Isamaa, который уже прошел первое чтение и предусматривает изменения в Закон о выборах в собрания местных самоуправлений, мы предлагаем внести изменения в Конституцию. Согласно предложенной формулировке, право голоса на выборах в местные органы власти будет сохранено только за гражданами Эстонии и тех государств, с которыми заключен международный договор, ратифицированный Рийгикогу", – отметил Сеэдер.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстонский парламент (Рийгикогу) признал депортацию крымскотатарского народа советским режимом в 1944 году актом геноцида. Решение поддержали 83 депутата.

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