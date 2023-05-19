В Эстонии депутата заподозрили в хищении денег для Украины: она ушла с должности

Депутат парламента Эстонии, Йоханна-Мария Лехтме, объявила о своем уходе с должности после возникновения информации о подозрениях в нецелевом использовании пожертвований. Средства были собраны с целью помощи Украине через некоммерческую организацию "Слава Украине".

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Об этом сообщает издание ERR. Депутат уже сталкивалась с обвинением в краже на своем предыдущем месте работы и вынуждена была уволиться.

"Это мое личное решение. Как депутат Рийгикогу, я продолжала бы оставаться под пристальным вниманием общественности, что могло бы помешать установить истину или провести справедливое расследование. Я также хочу предотвратить проблемы, которые могут возникнуть для партии под недопустимым давлением общественности", – заявила Лехтме.

Йоханна-Мария Лехтме не желает комментировать предъявленные ей обвинения, но подтверждает свою готовность предоставить полную информацию в ходе расследования, которое ведут правоохранительные органы.

В пятницу издание Eesti Ekspress сообщило, что Лехтме, подозреваемая в нецелевом использовании пожертвований, собранных в Эстонии для Украины через НКО "Слава Украине", ранее столкнулась с обвинением в краже на своем предыдущем месте работы и вынуждена была уволиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония утвердила самый большой для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Государство передало нашим Силам обороны все 155-мм гаубицы, находившиеся на вооружении эстонской армии.

В Эстонии новая коалиция пообещала Украине поддержку по всем ключевым вопросам. Государство рассматривает военную помощь Украине как инвестицию в собственную безопасность.