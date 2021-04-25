В ЕС заявили, что хотят достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к середине лета

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
1 минута
1,6 т.
В ЕС заявили, что хотят достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к середине лета

Европейский Союз планирует к середине июля 2021 года достичь коллективного иммунитета у взрослого населения к коронавирусу.

Об этом заявил глава рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон, пишет Reuters. По его словам, Европейская комиссия поставила цель сделать прививки 70% взрослого населения ЕС до середины лета.

"Мы уверены, что сможем изготовить достаточное количество вакцин для достижения цели коллективного иммунитета, а это значит, что к середине июля может быть привито 70% взрослого населения", – заявил Бретон.

Он уточнил, что во втором квартале 2021 года ожидается поступление более 400 миллионов доз вакцины.

"Государства-члены должны быть готовы ускорить вакцинацию", – заявил он.

По словам Бретона, производство вакцин в Европе на 53 предприятиях увеличивается ежемесячно вдвое, и к концу года производственная мощность достигнет трех миллиардов доз при наличии большего количества производственных линий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля в Украину прибыла партия вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio. Препарат изготовили по лицензии в Южной Корее. Его используют для прививок приоритетным группам и людям в возрасте старше 65 лет.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КоронавирусВакцинация в Украине и миреЕвропейский Союз