В ЕС пообещали ускорить поставки оружия в Украину

Глава европейской промышленности Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз ускоряет поставки оружия в Украину в поддержку контрнаступления страны против российских войск. Западные партнеры готовы к тому, что война не закончится через несколько недель, а скорей затянется на месяцы.

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Слова политика передает агентство Reuters. Он подчеркнул, что союзники намерены поставить для ВСУ миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев.

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов — это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль", – заметил Бретон.

Напомним, что в начале июня в ЕС сообщили, что работают также над крупным планом финансовой поддержки Украины, рассчитанным на четыре года. В рамках плана Киеву окажут беспрецедентную помощь на десятки миллиардов евро. Точная цифра увеличения финансирования пока не объявляется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские пилоты готовы освоить современный высокоэффективный истребитель F-16 и с нетерпением ждут, когда смогут начать тренировки и использовать его в бою против оккупационной армии России. Военные смогут адаптироваться к самолету в кратчайшие сроки.

"Что касается систем самолета, полетов, тактики, техники – для наших пилотов это не проблема. Как говорят наши преподаватели, нужно чувствовать самолет – что на украинском, что на английском языке будет одинаково", – заметил один из летчиков, который примет участие в учениях.

На прошлой недели Швеция анонсировала следующий пакет поддержки Украины. В него, в частности, входит создание центров обслуживания военной техники, переданной ВСУ.