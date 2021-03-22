В ЕС отказались от вакцины РФ и заявили о неготовности делиться другими с бедными странами

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна российская вакцина против коронавируса "Спутник V". По его убеждению, государства-члены смогут добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля, используя имеющиеся препараты европейского производства.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен признала недостаток в целом антикоронавирусных препаратов, отметив, что на этом этапе ЕС не может предоставлять бедным странам вакцины на безвозмездной основе. Слова европейских чиновников процитировали Reuters и DW.

"Нам абсолютно не нужен "Спутник V". У Евросоюза явно есть возможность доставить от 300 до 350 миллионов доз до конца июня. Поэтому до 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы и материально-техническое обеспечение есть, теперь люди должны принять вакцинацию", – сказал Бретон на фоне критики Еврокомиссии за медленное внедрение прививок.

А вот Урсула фон дер Ляен отметила, что Евросоюз не намерен делиться вакцинами против COVID-19 с другими странами, пока не достигнет "лучшей ситуации с ее производством" для собственных нужд.

"Есть определенное давление на страны-члены с тем, чтобы они получили вакцину для самих себя. Хотя мы и имеем дополнительный механизм, согласно которому будем поставлять вакцины в другие государства, однако этого пока не произойдет из-за нехватки препаратов для самого ЕС", – пояснила глава Еврокомиссии.

Она также указала на международную инициативу COVAX, которая преследует цель справедливого распределения вакцин среди всех стран, прежде всего бедных. Фон дер Ляен добавила, что в рамках этого механизма 52 государства с низким доходом уже получили 30 миллионов доз вакцины. Председатель Еврокомиссии отметила, что она довольна тем, что этот механизм действует.

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