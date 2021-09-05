В Египте в ДТП попал автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир: погибли 12 человек. Фото

На трассе в Египте разбился автобус с несколькими семьями, которые возвращались из туристической поездки из Шарм-эш-Шейха в Каир. В салоне всего находилось 46 человек, жертвами стали 12, в том числе дети.

Остальные получили разные травмы, их доставили в больницу города Суэц, сообщает египетская газета Almasry Alyoum. Украинцев среди пострадавших нет (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авария произошла примерно в 100 километрах от столицы Египта. Предварительно, водитель не справился с управлением, транспортное средство налетело на бетонное ограждение на трассе и перевернулось.

В результате на месте аварии погибли восемь человек и 38 получили ранения. Позже количество жертв увеличилось до 12. Среди погибших и раненых были дети.

К месту ДТП направили 30 машин скорой помощи, чтобы доставить раненых в Суэцкую больницу общего профиля. Директор медучреждения Мохамед Тантави подчеркнул, что состояние пострадавших было серьезным или критическим. Среди травм – сотрясения мозга, порезы и кровотечения, переломы, синяки и ссадины.

Заместитель министра здравоохранения в Суэце Исмаил Аль-Хефнави объявил чрезвычайное положение в Суэцкой больнице. Туда вызвали врачей из ортопедического, хирургического и радиологического отделений других медучреждений.

О том, что в транспортном средстве могли быть иностранцы, не сообщается. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, граждан Украины нет среди пострадавших в результате ДТП в Египте.

Как сообщал OBOZREVATEL 2 сентября вблизи города Сонойота на севере Мексики в ДТП столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате аварии 16 человек погибли и 22 пострадали.