В Египте произошло крупное ДТП: 20 человек сгорели заживо. Фото

В Египте произошло масштабное ДТП со множеством погибших: автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим нефтепродукты. Авария случилась в провинции Асьют по дороге из Каира в Сохаг.

Как сообщает АР, в результате столкновения загорелся автобус. В огне заживо сгорели 20 человек, еще трое пострадали.

Отмечается, что водитель автобуса не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик. Водителю не удалось разминуться с фурой, и автобус на скорости врезался в нее. В результате столкновения загорелись обе машины.

El Balad

Местное издание El Balad пишет, что помощник министра здравоохранения Халед Муджахид рассказал – на место аварии прибыло 36 машин скорой помощи. Он отметил, что травмы у пострадавших разрой степени сложности: синяки, переломы порезы.

Движение на междугородной трассе из-за ДТП заблокировано, автомобили перенаправляют по другим дорогам.

El Balad

Добавим, что ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в Египте гибнут тысячи людей. Аварии чаще всего происходят из-за превышения скорости, плохих дорог или несоблюдения правил дорожного движения.

По данным официального статистического агентства страны, в 2019 году произошло около 10 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло свыше 3480 человек. В 2018 году произошло 8480 ДТП, в результате которых погибло более 3080 человек.

El Balad

Как сообщал OBOZREVATEL, автобус с туристами попал в аварию в одном из городов Египта. Среди пострадавших пассажиров есть и граждане Украины.