У Єгипті трапилася велика ДТП: 20 осіб згоріли живцем. Фото

У Єгипті сталася масштабна ДТП з багатьма загиблими: автобус із пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем, що перевозив нафтопродукти. Аварія відбулась у провінції Асьют дорогою з Каїра в Сохаг.

Як повідомляє АР, унаслідок зіткнення загорівся автобус. У вогні живцем згоріли 20 осіб, ще троє постраждали.

Відзначається, що водій автобуса не помітив вантажівку, що зупинилася на дорозі через несправність. Водієві не вдалося розминутися з фурою, і автобус на швидкості врізався в неї. Внаслідок зіткнення загорілися обидві машини.

El Balad

Місцеве видання El Balad пише, що помічник міністра охорони здоров'я Халед Муджахід розповів, що на місце аварії прибуло 36 машин швидкої допомоги. Він зазначив, що у постраждалих травми варіювалися від синців, переломів і порізів.

Рух на міжміській трасі через ДТП заблоковано, автомобілі перенаправляють іншими дорогами.

El Balad

Додамо, щорічно в дорожньо-транспортних пригодах у Єгипті гинуть тисячі людей. Аварії найчастіше відбуваються через перевищення швидкості, погані дороги або недотримання правил дорожнього руху.

За даними офіційного статистичного агентства країни, 2019 року відбулося близько 10 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад 3480 осіб. У 2018 році сталось 8480 ДТП, унаслідок яких загинуло понад 3080 осіб.

El Balad

Як повідомляв OBOZREVATEL, автобус із туристами потрапив в аварію в одному з міст Єгипту. Серед постраждалих пасажирів є і громадяни України.