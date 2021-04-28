В Египте нашли сотни захоронений возрастом более 8 тысяч лет. Фото

В Египте на археологическом объекте Кум Аль-Халджы, примерно в 150 км от Каира, нашли 110 гробниц с человеческими останками взрослых и детей, похоронным оборудованием и предметами керамики.

Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта на странице в Facebook. Уточняется, что археологи обнаружили захоронения во время исследований в провинции дельты Нила.

Гробницы относятся к трем различным цивилизациям, большинство (68 овальных могил) – к додинастическому периоду (с 6000 по 3150 года до нашей эры).

Эти гробницы были вырезаны в песчаном слое. Люди там похоронены с согнутыми ногами, а лицом направлены на запад. Кроме того, в этих гробницах нашли останки младенца, похороненного в глиняной вазе.

Также на Кум Аль-Халджы обнаружили 37 гробниц прямоугольной формы с древней эпохи, известной как Второй промежуточный период (1782-1570 года до н.э.).

Остальные пять могил овальной формы датируются периодом Накада III (между 3200 и 3000 годами до н.э).

Также археологи нашли несколько печей, остатки кирпичных зданий, посуду и амулеты (некоторые были сделаны из полудрагоценных камней), украшения, такие как серьги.

Как пишет Associated Press, эта находка – последняя из серии археологических открытий за последние годы, о которых Египет стремился объявить в надежде возродить свой туристический сектор после падения из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Египте вблизи города Луксор исследователи обнаружили затерянный "золотой город", который существовал 3000 лет назад. Место раскопок уже называют самой важной находкой со времен обнаружения гробницы Тутанхамона.