В Доминикане США конфисковали президентский самолет Мадуро: в чем причина

Соединенные Штаты в Доминиканской Республике конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как было определено, что приобретение авиасуда произошло с нарушением санкций США и связано с другими уголовными процессами. Этот самолет Мадуро использовал для официальных визитов по всему миру.

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США доставили самолет во Флориду в понедельник, 2 сентября. Об этом пишет CNN, ссылаясь на официальные источники.

В своем заявлении генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил:

"Департамент юстиции конфисковал самолет, который, как мы утверждаем, был незаконно приобретен за 13 миллионов долларов из-за подставной компании и контрабанды вывезен из Соединенных Штатов для использования Николасом Мадуро и его друзьями".

В министерстве сообщили, что самолет был приобретен во Флориде и незаконно вывезен в апреле 2023 года из США в Венесуэлу через Карибский бассейн.

"Конфискация самолета главы иностранного государства неслыхана в плане уголовных процессов. Мы посылаем четкий сигнал, что никто не выше закона", – отметил один из собеседников издания.

Такой шаг американского правительства, очевидно, знаменует эскалацию в отношениях между США и Венесуэлой, отмечает издание.

Ситуация в Венесуэле влияет на внутреннюю политику и безопасность США, поскольку миллионы людей бегут из этой страны в Америку через Мексику. В связи с этим правительство США годами пыталось воспрепятствовать миллиардным доходам режима в Венесуэле и вводило санкции, арестовывало имущество и другие активы.

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