В Доминикане разбился частный самолет: на его борту были музыкальный продюсер, его жена и ребенок. Фото

В среду, 15 декабря, в аэропорту столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго разбился частный самолет. В результате аварии погибло 9 человек – два члена экипажа и 7 пассажиров. Среди них был музыкальный продюсер Flow La Movie и женой и 4-летним ребенком.

Самолет направлялся из аэропорта Эль-Игуэро во Флориду и потерпел крушения во время вынужденной посадки. Об этом сообщает издание Daily star (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, пилот объявил о чрезвычайном происшествии сразу после взлета, однако суть проблемы пока не известна. Авиакомпания Helidosa Aviation Group выступила с заявлением, в котором выразила соболезнования в связи с гибелью людей.

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Стоит отметить, что гибель музыкального продюсера Хосе Анхеля Эрнандеса, более известного как Flow La Movie, шокировала представителей шоу-бизнеса, в особенности в Латинской Америке.

Flow La Movie отвечал за рост таких артистов, как Нио Гарсия, Каспер Мэджико и Ди Ози, является вдохновителем всемирного хита "Te Bote". Благодаря стараниям своей команды и видению жизни в кино компания Хосе Анхеля Эрнандеса собрала миллионы прослушиваний.

Напомним, в американском штате Техас упал пассажирский самолет. На борту находился 21 пассажир. Отмечается, что всем пассажирам удалось эвакуироваться из самолета. Ранения получил один человек, они незначительны.