В доме Байдена прошел обыск: нашли больше тайных документов – CNN

Федеральное бюро расследований провело обыск в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне. Во время него было найдено еще больше секретных материалов.

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Как сообщает CNN, об этом рассказал его личный адвокат Боб Бауэр. Обыск длился почти 12 часов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Министерство юстиции завладело материалами, которые, по его мнению, входят в сферу его расследования, в том числе шесть предметов, состоящих из документов с классификационными отметками и сопутствующих материалов, некоторые из которых были из службы президента в Сенате, а некоторые из них были связаны с его пребыванием на посту вице-президента. Министерство юстиции также приняло для дальнейшего рассмотрения лично написанные от руки заметки времен вице-президента", – проинформировал Бауэр.

Отмечается, что эти шесть документов, являются дополнением к материалам, ранее найденным в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в его личном кабинете.

Адвокат добавил, что во время работ ФБР присутствовали представители личной юридической команды Байдена и офиса советника Белого дома. Ни президента, ни первой леди Джилл Байден не было при обыске, который, к слову, прошел еще в пятницу, 13 января, однако Министерство юстиции запросило, чтобы он не афишировался заранее.

Кроме того, первые документы были обнаружены в личном кабинете Байдена еще 2 ноября прошлого года, но они не были обнародованы до начала этого месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден ответил на нашумевший после восьмой встречи в формате "Рамштайн" вопрос об отправке в Украину немецких танков Leopard 2. Он заявил, что наша страна получит всю необходимую помощь для борьбы с российской агрессией.

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