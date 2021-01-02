ЗВЕРИНОЕ ЛИЦО БРИТАНСКОГО КАПИТАЛИЗМА

Очень богатые и знаменитые люди Британии предлагают до £20 000 за внеочередную вакцинацию частным образом. Им отвечают, что это невозможно. Им отвечают, что ситуация в стране чрезвычайная, частной вакцинации пока нет (возможно, будет месяцев через 5), а первыми вакцину в Британии получают самые медицински уязвимые, и в деньгах выживание не измеряется.

Вот в такой стране я живу. К добру или к худу.

Страшно представить: покупается и продается не всё...