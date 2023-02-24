В Дании заявили, что не исключают предоставления Украине истребителей. Они необходимы Украине для защиты от широкомасштабной российской агрессии.

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Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен. Об этом сообщает Sky News.

"Я не исключаю, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть передачу истребителей", – сказал Поульсен.

По данным датских вооруженных сил, с 1970-х годов ВВС Дании приобрели 77 самолетов F-16. В настоящее время в эксплуатации находится около 30 из них.

В этом году Украина запросила у западных союзников более современное оружие, включая истребители. Но решения о передаче истребителей или оружия большой дальности, способного нанести удар вглубь России, пока не приняла ни одна страна.

Напомним: накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Великобритания может стать первым государством, которое разблокирует передачу Украине самолетов. Именно от нее наши защитники могут получить первые современные истребители, в которых нуждаются Силы обороны.

Заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд заявила, что США рассматривают возможность передачи Украине боевых самолетов четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений. Это касается, в частности, и долговременного обеспечения Киева, поскольку Штаты хотят быть уверены в том, что вне зависимости от срока завершения войны наше государство достаточно сильно, чтобы защитить себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи выразил мнение, что предоставление Украине передового западного вооружения позволит ей победить в войне с РФ. Речь идет об оснащении Сил обороны американскими истребителями F-16, современными беспилотниками и ракетами большой дальности.

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