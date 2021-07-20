В Дании умер автор карикатуры на пророка Мухаммеда, поднявшей в Европе волну насилия

В Дании в возрасте 86 лет умер карикатурист Курт Вестергаард. Он стал известен после того, как в 2006 году изобразил пророка Мухаммеда в тюрбане, сделанном из бомбы, что вызвало волну насилия в Европе.

Согласно официальной информации, мужчина скончался после продолжительной болезни, передает CNN. У Вестергаарда и его жены было пятеро детей, 10 внуков и один правнук.

Напомним, что карикатура Вестергаарда на Мухаммеда была впервые опубликована датской газетой Morgenavisen Jyllands-Posten в сентябре 2005 года. В начале 2006 года несколько газет перепечатали изображения в рамках дискуссии о свободе слова, вызвав возмущение среди мусульман и бойкот датских товаров и закрытие несколько посольств Дании в преимущественно мусульманских странах.

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Кроме того, в нескольких мусульманских странах датские посольства подверглись нападениям. В конфликтах, связанных с публикацией карикатур, погибли, по меньшей мере, 50 человек.

Тогда Вестергаард рассказывал, что его карикатура показывала то, что некоторые люди использовали пророка для узаконивания терроризма. Однако, по верованию мусульман, Коран запрещает показывать изображение пророка, а поэтому многие в мусульманском мире истолковали рисунок как изображение пророка как террориста.

"Я хочу, чтобы меня запомнили как того, кто нанес удар по свободе слова. Но нет никаких сомнений в том, что есть кто-то, кто вместо этого вспомнит меня как сатану, оскорбившего религию миллиарда людей", – говорил карикатурист.

В последние годы жизни датчанин жил под защитой полиции. В Дании даже были арестованы люди, которые были подозреваемыми в предполагаемом покушении на Вестергаарда. Так, в феврале 2011 года датский суд приговорил гражданина Сомали к девяти годам тюремного заключения за попытку нападения на Вестергаард в его доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в кафе на севере Копенгагена (Дания) двое мужчин открыли стрельбу во время выступления шведского художника Ларса Вилкса, опубликовавшего в 2007 году серию карикатур на пророка Мухаммеда.