В Дании пропала мобильная связь, люди застряли в поездах: в чем причина

В Дании в четверг, 28 ноября, произошел сбой в работе одной из крупнейших сетей мобильной связи TDC. Люди, оставшись без связи, не могли связаться с экстренными службами, работа части общественного транспорта была парализована.

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Об этом сообщает АР. В компании заявили, что сбои, скорее всего, связаны с обновлением, проведенным в течении последних 24 часов. Там отметили, что "нет оснований" полагать, что инцидент произошел из-за кибератаки.

Как отмечается, из-за отсутствия связи люди не могли связаться со службами экстренной помощи, по крайней мере одна больница была вынуждена сократить объем некритической медицинской помощи и побудила службы безопасности в некоторых регионах патрулировать улицы в поисках людей, которые нуждаются в помощи.

Вечером TDC Net сообщил об исправлении, которое позволяет клиентам совершать звонки, хотя и с пониженным качеством звука.

Кроме того, СМИ Дании писали, что в некоторых городах были задержаны поезда и автобусы из-за проблем с сигнализацией, что привело к хаосу на станциях, а люди застряли в поездах.

Центр кибербезопасности Дании и Датская служба военной разведки не смогли подтвердить, были ли эти два инцидента связаны между собой.

В социальной сети Х некоторые пользователи предположили, что ситуация со связью в Дании может быть российской диверсией. В комментариях к посту немецкого обозревателя Юргена Наудитта о хаосе в Дании житель страны оставил такой комментарий:

"Датчанин здесь. Честно говоря, я не заметил. Мой мобильный телефон работает нормально. Но я только что проверил местные новости, и да. У нас есть эти проблемы. Если это цена поддержки Украины, то вперед. Это все, что у тебя есть, Путин?" – написал он.

Также в комментариях напомнили о недавних повреждениях подводных кабелей в Балтийском море между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Хельсинки наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

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