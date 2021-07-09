В Дании построили самый высокий песочный замок. Видео

В Дании построили самый высокий в мире замок из песка. Он достигает 21 метра 15 сантиметров в высоту.

Об этом сообщает Euronews. Песочный замок соорудили на пляже в селе Блокхус на севере страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Над инсталляцией трудились 30 скульпторов под руководством мастера Уилфреда Стиджера из Нидерландов.

Чтобы сделать строение более устойчивым, его выполнили в форме пирамиды, заложив в основу деревянную конструкцию.

Для возведения замка потребовалось почти 5 тонн песка и несколько сотен килограммов глины.

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Песочное сооружение занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое в мире. Предыдущий рекордмен – на 3,5 метра ниже – был установлен в Германии в 2019 году.

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