В Дании обнаружили украшение из золота, которому 1000 лет – таких артефактов только несколько в мире. Фото

Житель Дании 54-летний Франц Фугл Вестергаард нашел редкую золотую серьгу, возраст которой специалисты предварительно датировали 11 веком нашей эры. Украшение было найдено в районе Западной Ютландии.

Как рассказал Еxpress со ссылкой Национальный музей в Копенгагене, мужчина случайно обнаружил украшение с помощью металлоискателя. Эксперты "пришли в недоумение", так как подобного объекта ранее на территории Скандинавских стран обнаружено еще не было.

Согласно заявлению экспертов музея, серьга, вероятно, была привезена на территорию современной Дании из Византии или Египта и, вероятно, была подарком византийского императора вождю викингов.

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"С понедельника ювелирные изделия можно будет будет увидеть в музее на выставке посвященной культуре викингов", – сообщили его работники.

Сам Франц Фугл Вестергаард рассказал, что когда он бродил по открытой местности с металлоискателем, тот издал очень слабый звук.

"Другие бы не обратили внимание на него, но не я", – сказал он.

Датчанин поделился, что уже 10 лет занимается поисками сокровищ. Но до сих пор не находил ничего подобного.

Когда он услышал звук от своего инструмента, он осторожно разрыл руками землю и увидел предмет, вероятно, из золота. Когда присмотрелся и очистил его от земли, понял, что это украшение и, судя по всему, древнее.

В музее, кода он отнес найденное украшение, были поражены.

"Серьга совершенно уникальна для нас. Мы знаем только о 10-12 других образцах украшений того периода во всем мире, и мы никогда раньше не находили ничего подобного в Скандинавии",– сказал представитель музея Питер Пентц, добавляя, что викинги привезли домой тысячи серебряных монет из своих путешествий, но почти никогда не везли ювелирные предметы искусства.

Серьга представляет собой золотую пластину в форме полумесяца, вставленную в оправу из золотых нитей, украшенную небольшими золотыми шариками и золотыми лентами. Она покрыта эмалью, которая была создана по особой технике.

"Мотив эмали – две стилизованные птицы вокруг дерева или растения, которые символизируют древо жизни. Этот вид украшений известен в мусульманском Египте и Сирии, а также в Византии и России. Найденные украшения больше всего похожи на арабские образцы, пришедшие из Египта.", – пояснил Пентц.

Он же высказал предположение, что где-то в земле до сих пор лежит вторая серьга – пара этой.

"Одно из объяснений появления серьги на территории Дании может заключаться в том, что многие викинги пошли на военную службу к византийскому императору, у которого была охрана, состоящая из воинов из Скандинавии. Из исландских саг мы знаем, что наемники возвращались домой с Востока с шелком и оружием, а также говорится, что император иногда дарил прекрасные подарки своим телохранителям. Таким образом, вполне возможно, что серьга была подарена императором лично доверенному викингу. А потом он, должно быть, потерял ее в Дании", – поделился предположениями Петер Пентц.

Он же подчеркнул, что находка подтверждает теорию, что Западная Ютландия всегда имела прочные связи со всем миром.

В понедельник серьга была помещена в охраняемую витрину в Национальном музее, где она является частью нынешней выставки викингов "Круиз", посвященной путешествиям викингов на Ближний Восток. Здесь гости могут внимательно изучить ее вместе с другими сокровищами викингов.

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