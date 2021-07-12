В Дагестане две девушки сорвались с качелей в каньон. Видео опасного аттракциона

В Сулакском каньоне Дагестана две девушки упали с качелей, установленных прямо над двухкилометровой пропастью. В социальных сетях появилось видео с опасного аттракциона.

Об инциденте сообщил Telegram канал True Dagestan. Отмечается, что инцидент произошел в Казбековском районе Дагестана (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Как видно из кадров, девушки, катались на качелях, попытались затормозить и сорвались в пропасть.

Конечно, на качелях предусмотрены ремни безопасности, однако, то их здесь не было, то девушки проигнорировали безопасностью, но они были не пристегнуты. Туристки весело парили над обрывом, а их друзья снимали полет на телефоны.

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Когда качели вернулась "на землю", один из тросов, удерживающих сиденья, внезапно оборвалась. Инерция пересилила и качели "выбросила" дагестанок в пропасть.

К счастью, они не полетели в пропасть, а упали на площадку с настилом, который находится ниже качели. Девушки, как говорится, отделались легким испугом и незначительными травмами.

Выбраться туристкам помогли очевидцы. На место инцидента приехала полиция, прокуратура Дагестана по факту инцидента начала проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае люди вылетели из карусели просто во время ее движения. В результате инцидента много травмированных.