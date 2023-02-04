В Чили вспыхнули мощные лесные пожары, погибли 13 человек. Фото и видео

В центральной части Чили вспыхнули мощные лесные пожары. Огонь охватил около 8333 гектара территории. По меньшей мере 13 человек погибли. В отдельных регионах объявлено состояние стихийного бедствия.

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Такие данные приводит издание DW. Отмечается, что президент страны Габриэль Борич приостановил свой отпуск, чтобы поехать в пострадавшие районы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на пятницу бушевал 151 лесной пожар, 65 из которых было взято под контроль. С начала среды пожара охватили более 35 000 акров земли и уничтожили более 100 домов. Погибли по меньшей мере 13 человек. В борьбе с огнем задействовано около 230 самолетов", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших числятся четверо мирных жителей, погибших в регионе Биобио в центральной части Чили (примерно в 550 км к югу от столицы Сантьяго), наиболее пострадавшего от пожаров. Их либо догнал огонь и они сгорели, либо они попали в аварию, когда пытались спастись от огня.

Также среди пострадавших фигурируют пожарные. В частности, при тушении пожара погибли пилот и механик вертолета, который разбился в регионе Араукания. Еще один пожарный погиб после того, как на него наехала пожарная машина во время тушения пожара.

Сообщается, что президент Чили Габриэль Борич приостановил свой отпуск, чтобы в пятницу поехать в пострадавшие районы. В регионах Биобио и Нубле он объявил состояние стихийного бедствия.

По словам президента, есть доказательства того, что некоторые пожары возникли в результате несанкционированного сжигания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самые ужасные за всю историю страны пожары бушевали в Чили в январе 2017 года. Нынешние имеют все шансы их превзойти.

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