Масштабные лесные пожары в Чили: сгорели тысячи домов, погибли более полусотни человек. Фото и видео

В результате смертоносных лесных пожаров в Чили погиб по меньшей мере 51 человек в регионе Вальпараисо. Этот лесной пожар считается самым большим по количеству жертв в истории Чили.

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Об этом сообщает BBC. Огнем было охвачено уже более 43 тысяч гектаров земли, в регионах идет масштабная эвакуация.

Президент страны Габриэль Борич заявил о введении чрезвычайного положения и отметил, что предоставит "все необходимые ресурсы" для разрешения ситуации.

По информации правительства, было разрушено более тысячи домов. Президент предупредил, что количество погибших может увеличиться. Наибольшее количество пожаров произошло в центральном регионе Вальпараисо, где проживает более миллиона человек. Чилийские власти также сообщили, что районы вокруг центрального прибрежного туристического города Винья-дель-Мар, с населением 300 тысяч человек, также сильно пострадали. Спасательные команды пытались добраться до всех пострадавших районов.

Министерство здравоохранения Чили призвало медучреждения приостановить плановые операции и создать временные полевые госпитали. Для уменьшения нагрузки на службу здравоохранения в работу в госпитале будут привлекать студентов-медиков, которые завершают обучение.

Спасательным службам сложно добиться наиболее пострадавших районов, поэтому предполагается, что количество жертв пожаров может увеличиться. В некоторых городах введен комендантский час, чтобы облегчить движение скорых служб и помочь им быстрее достигать пострадавших районов.

Для тушения лесных пожаров привлечено 1400 пожарных, а также военных совместно с экстренными службами. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Найроби (Кения) 1 февраля вспыхнул масштабный пожар после взрыва грузовика с газом. Из - за этого по меньшей мере два человека погибли и не менее 222 получили ранения.

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