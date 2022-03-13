В Литве на военной академии появился мурал в поддержку Украины. Фото

Юрий Сергиенко
Мир
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В Литве на военной академии появился мурал в поддержку Украины. Фото
nosound
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На здании Литовской военной академии нарисовали мурал в поддержку Украины, которая уже 18-е сутки воюет против российских оккупантов. На нем изображены женщина и мужчина, а также тризуб.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он также опубликовал соответствующее фото (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Над изображением написано "Stand With Ukraine" (Поддержи Украину). Автором мурала стал художник Линас Казюленис.

Мурал на здании Литовской военной академии.
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"На стене здания Литовской военной академии появляются символы поддержки Украины", – написал глава Минобороны.

Пост министра обороны Литвы.

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