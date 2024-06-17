В Чехии произошел взрыв на военном полигоне, есть пострадавшие

В Чехии разразился "неустановленный" боеприпас на военном полигоне в Либаве. В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавшие.

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Раненых эвакуировали вертолетом. Об этом сообщает чешская армия в соцсети Х, ранее известная как Twitter.

"Мы имеем дело с серьезным событием в районе военного полигона Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас. Мы пытаемся оказать помощь как можно скорее, в дело вмешался спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", – говорится в сообщении.

Спасатели продолжают работать на месте, сообщил представитель Оломоуцкой региональной спасательной службы Бржетислав Болард. Подробности о количестве раненых он пока не рассказал.

"У нас там два экипажа, а также на месте находится авиаспасательная служба из другого региона. Мы не можем предоставить больше информации, все находится под ответственностью армии", – пояснила пресс-секретарь региональных спасателей Люция Микишкова, отвечая на вопрос, сколько людей получили ранения на месте происшествия и какие у них травмы.

Пресс-секретарь армии Магдалена Дворжакова добавила, что расследование проводится военной полицией.

Напомним, в Киевской области под Броварами произошел масштабный пожар на складе. Площадь возгорания составила 4000 кв. м.

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