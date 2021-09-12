В Чехии по запросу Украины задержали россиянина, причастного к аннексии Крыма. Фото и все подробности
В аэропорту Праги (Чехия) задержали россиянина Александра Франчетти, который причастен к аннексии Крыма. Задержание произошло по запросу украинской стороны. В РФ отреагировали на задержание мужчины.
Секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил задержание гражданина РФ. "Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной, – сказал он.
Добавим, что в России также подтвердили задержание россиянин. Задержанный в 2014 году способствовал оккупации полуострова, принимая участие в так называемой "Крымской весне". Так Франчетти создал в Крыму группировку "Северный ветер", которая промышляла на территории Севастополя. Якобы они охраняли газопровод и линии электропередач, чтобы не допустить "диверсий".
"Наша группа преследовала цель пресечь проникновение различных группировок на территорию Севастополя. Мы разделили район на участки, где еще были патрули, как движущиеся, так и неподвижные. Мы наблюдали за окрестностями, передвижением машин, необычных машин, искали укрытия", – рассказывал он ранее в интервью, пишет Irozhlas.
Также россиянин признал, что он сотрудничал с российскими военными, и он передавал информацию напрямую командованию ВМФ России.
Известно, что Франчетти живет в Праге с конца 1990-х годов. Также у него есть чешский вид на жительство. В Чехии он работает там фитнес-тренером.
С его слова, он также часто бывает во временно оккупированном Крыму. Согласно сайту "Миротворец", у него есть медаль "За возвращение Крыма", в 2015 году был помощником депутата незаконного городского законодательно собрания Севастополя Ольги Хомяковой.
В России уже отреагировали на задержание Франчетти. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД РФ проверить информацию СМИ о задержании россиянина и изучить правовые основания задержания.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество осудить новую волну репрессий в оккупированном Россией Крыму. Она обратилась к национальным правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям.